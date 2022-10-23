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    Adana'da taksici, bıçaklanarak öldürüldü

    Pozantı'da Yusuf Ö., tartıştığı husumetlisi taksi şoförü Niyazi Dinç'i boğazından bıçaklayarak öldürdü.
    • 23.10.2022 - 14:11
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    Adana'da taksici, bıçaklanarak öldürüldü

    Adana'nın Pozantı ilçesine bağlı Cumhuriyet Mahallesi'nde 01 P 0457 plakalı aracın içerisinde bekleyen taksici Niyazi Dinç, husumetlisi olduğu belirtilen Yusuf Ö. ile tartıştı.

    Çıkan kavgada Yusuf Ö., yanında getirdiği bıçakla Niyazi Dinç'i boğazından bıçaklayıp kaçtı.

    Taksicinin cesedi morga kaldırıldı

    İhbarla gelen sağlık ekipleri, Dinç'in öldüğünü belirledi. Dinç'in cesedi, Pozantı 80'inci Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Şüpheli tutuklandı

    Polis ekiplerince yakalanan Yusuf Ö. ise işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    DHA'nın haberine göre; olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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