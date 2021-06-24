Adana'da taksici öldürüldü

Sokak ortasında tartıştığı kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla vurulan taksici, hayatını kaybetti. Cinayet zanlısı, polis tarafından aranıyor.

Adana’nın Çukurova ilçesi Şambayat Mahallesi'nde taksi şoförlüğü yapan Fazıl Yoğun (47), kimliği belirlenemeyen bir kişiyle tartışmaya başladı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında kimliği belirlenemeyen kişi, Fazıl Yoğun’a tabanca ile defalarca ateş açtı. Ardından şüpheli şahıs, bir taksiye binerek olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE TÜM ÇABALARA RAĞMEN KURTARILAMADI

Sokaktan peş peşe silah sesi duyanlar, bir kişinin yerde yattığını, bir otomobilin de hızla olay yerinden ayrıldığını görünce durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fazıl Yoğun’u özel bir hastaneye kaldırıldı.

Yoğun, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Yoğun’un cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

TAKSİSİ BULUNAMADI

Fazıl Yoğun'un vurulduğu bölgede kullandığı taksiye rastlamayan polis, olayı gerçekleştiren şüphelinin, taksicinin aracıyla kaçıp kaçmadığını araştırıyor.

Ekipler, cinayet zanlısının kimliğini belirlemek için çalışmalarını sürdürüyor.