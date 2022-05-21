Adana'da taciz şüphelisi ortalığı karıştırdı

Takip edip tacizde bulunduğu kadının kocasıyla kavgaya tutuşan şüpheli, olaya müdahale etmek isteyen taksicinin aracını çalıp kaza yaptı.

Adana'nın Çukurova ilçesi Şehitler Bulvarı'nda 27 yaşındaki Erhan Z. motosikletiyle, yolda yürüyen 23 yaşındaki Buket K.'yi takip edip laf attığı için, genç kadın mesajla eşi Necmican K.'dan yardım istedi.

Olay yerine gelen Necmican K. ile Erhan Z. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Duraktan taksi çaldı

Durakta bekleyen taksici Ahmet Demir’in, bir taraftan cep telefonuyla görüntü çekip diğer taraftan da kavga edenleri sakinleştirmeye çalışırken, öfkeli kocanın elinden kurtulan Erhan Z.’nin Ahmet Demir’in taksisine binerek kaçtı.



Binanın duvarına girdi

Polisin peşine düştüğü Erhan Z., Seyhan ilçesi Necip Fazıl Bulvarı'na çıktığı sırada direksiyon kontrolünü kaybetti. Taksi, bir binanın duvarına çarptı.

Yaralanan Erhan Z., polisin çağırdığı ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı, tedavisinin ardından da gözaltına alındı.





Serbest bırakıldı

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Erhan Z., çıkarıldığı mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

DHA'nın haberine göre, taksici Ahmet Demir, otomobilinde 40 bin liralık zarar oluştuğunu belirterek Erhan Z.'den şikâyetçi oldu.



