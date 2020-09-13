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    Adana'da tamir etmek istediği tırın altında kaldı

    Tamir etmek istediği aracın altında kalan sürücü Ömer Ö., olay yerinde hayatını kaybetti.
    • AA
    • 13.09.2020 - 09:34
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    Adana'da tamir etmek istediği tırın altında kaldı

    Adana'da 31 PR 985 plakalı tır sürücüsü Ömer Ö., Pozantı ilçesinde arıza yapan aracını yol kenarına park etti.

    Araçtan inerek tekerleklerini ve farklı yerlerini kontrol ettiği tırın geri kaydığını gören Ömer Ö., durdurmaya çalıştığı aracın altında kaldı.

    HAYATINI KAYBETTİ

    İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Ömer Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücünün cenazesi, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Adana da tamir etmek istediği tırın altında kaldı #1

    Adana da tamir etmek istediği tırın altında kaldı #2

    Adana da tamir etmek istediği tırın altında kaldı #3

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