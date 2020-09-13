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- Adana'da tamir etmek istediği tırın altında kaldı
Adana'da tamir etmek istediği tırın altında kaldı
Tamir etmek istediği aracın altında kalan sürücü Ömer Ö., olay yerinde hayatını kaybetti.
- AA
- 13.09.2020 - 09:34
Adana'da 31 PR 985 plakalı tır sürücüsü Ömer Ö., Pozantı ilçesinde arıza yapan aracını yol kenarına park etti.
Araçtan inerek tekerleklerini ve farklı yerlerini kontrol ettiği tırın geri kaydığını gören Ömer Ö., durdurmaya çalıştığı aracın altında kaldı.
HAYATINI KAYBETTİ
İhbar üzerine olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, Ömer Ö.'nün yaşamını yitirdiğini belirledi. Sürücünün cenazesi, Pozantı 80. Yıl Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.