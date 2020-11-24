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- Adana'da tamirci, 1. kattan otomobilin üzerine düştü
Adana'da tamirci, 1. kattan otomobilin üzerine düştü
Çukurova ilçesinde tamir için gittiği 1. kattaki evin penceresinden park halindeki bir otomobilin üzerine düşen işçi yaralandı.
- AA
- 24.11.2020 - 22:34
Adana'nın Çukurova ilçesinde, tamirci Özgür Aydın (19), Güzelyalı Mahallesinde tamirat işleri için 10 katlı binanın 1. katındaki eve gitti.
Evin penceresini tamir ederken dengesini kaybeden Aydın, yol kenarında park halindeki 34 ELZ 57 plakalı otomobilin üzerine düştü.
HASTANEYE KALDIRILDI
Aydın'nın düştüğünü fark eden iş arkadaşları, 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.
İlkyardım ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.