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    Adana'da tamirci, 1. kattan otomobilin üzerine düştü

    Çukurova ilçesinde tamir için gittiği 1. kattaki evin penceresinden park halindeki bir otomobilin üzerine düşen işçi yaralandı.
    • AA
    • 24.11.2020 - 22:34
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    Adana'da tamirci, 1. kattan otomobilin üzerine düştü

    Adana'nın Çukurova ilçesinde, tamirci Özgür Aydın (19), Güzelyalı Mahallesinde tamirat işleri için 10 katlı binanın 1. katındaki eve gitti.

    Evin penceresini tamir ederken dengesini kaybeden Aydın, yol kenarında park halindeki 34 ELZ 57 plakalı otomobilin üzerine düştü.

    HASTANEYE KALDIRILDI

    Aydın'nın düştüğünü fark eden iş arkadaşları, 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi.

    İlkyardım ekiplerinin müdahale ettiği yaralı, Çukurova Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Adana da tamirci, 1. kattan otomobilin üzerine düştü #1

    Adana da tamirci, 1. kattan otomobilin üzerine düştü #2

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