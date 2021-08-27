Adana’da tarihi eser kaçakçılarına ‘Anadolu Operasyonu’

Suçtan elde edilen gelirlere yönelik yapılan Anadolu Operasyonu’nda, 30 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Eski öğretmen olan örgüt liderinin kasasından servet çıktı.

Adana’da, 10 Ağustos tarihinde, Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri tarafından, suçtan elde edilen gelire yönelik olarak en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu gerçekleştirildi.

Anadolu adı verilen operasyon kapsamında 30 ilde eş zamanlı olarak operasyonlar yapıldı.

Çalışmalarda, öğretmenlikten ayrılan çete lideri Abdulsamet Kavran’ın da aralarında bulunduğu, toplamda 79 kişi yakalandı.

11 ZANLI TUTUKLANDI

Piyasa değeri yaklaşık 62 milyon lira olan ve farklı dönemlere ait tam 23 bin 203 adet tarihi eser de ele geçirilen operasyonlarda yakalanan zanlılardan 36’sı emniyetteki ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen 43 kişiden Abdulsamet Kavran ile 11 zanlı tutuklandı.

SAĞ KOLU EMEKLİ POLİS

Kavran’ın sağ kolu olan emekli polis Zorlu Y. ev hapsine alındı.

Diğer 31 zanlı ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

GÜVENLİ KAMERASI SİSTEMİ KURDU

Örgüt lideri Abdulsamet Kavran’ın, yıllığı 50 bin liraya kiralanan villasındaki kasasından servet çıktı.

Lüks içinde yaşayan Kavran’ın, olası bir polis baskınına karşı da binayı güvenlik kamerası sistemiyle donattığı belirlendi.

KASADAN ÇIKANLAR

Kavran’ın çelik kasasından 36 bin 600 euro, bin 400 Türk lirası, 190 İngiliz sterlini, 60 İsviçre frankı ile piyasa değeri yaklaşık 110 bin lira olan; 3 adet Adana burması, 3 altın küpe, 5 altın yüzük, bir çift damla küpe, 4 adet çeyrek altın, bir adet yarım altın, bir adet ata altın, 3 adet altın bilezik, bir adet altın künye, bir adet altın kolye ucu, 2 adet altın zincir, 2 adet gümüş yüzük, 2 adet gümüş kolye, bir adet de zümrüt kolye ucu çıktı.

26 MİLYON LİRA AKLADIĞI TESPİT EDİLDİ

Kavran’ın, tarihi eserleri yasa dışı yollarla yurt dışına çıkarttığı, buradaki müzayedelerde sattığı belirlendi.

Elde ettiği parayı eşi Rahime Kavran ve babası Mehmet Kavran ile 5 kuzeninin hesapları üzerinden akladığı bilgisine de ulaşıldı.

Kavran’ın bu yolla 26 milyon lira akladığı tespit edildi. Operasyon kapsamında zanlı olan baba Kavran’ın, bir süre önce koronavirüs nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

EŞİ SERBEST BIRAKILDI

Kavran ifadesinde, tarihi eserlere çok meraklı olduğu için kaçakçılığa başladığını, eşinin, babasının ve kuzenlerinin hesaplarını kendisinin kullandığını, onların hiçbir şeyden haberi olmadığını ifade etti.

Anadolu Operasyonu’nda eşiyle gözaltına alınan Rahime Kavran da adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

YEDEK LASTİĞE GİZLEDİ

Örgüt liderinin tarihi eserleri yurt dışına taşıdığı lüks çipine el konuldu. Kavran’ın eserleri, araçtaki yedek lastiğin içine gizlediği bilgisine ulaşıldı.

BULGARİSTAN’DA YAKALANDI

Ayrıca Kavran’ın, operasyondan 3 ay önce Bulgaristan’da yakayı ele verdiği ancak suçu araçta bulunan diğer kişinin üstlendiği ortaya çıktı.

RÜŞVET TEKLİF ETTİ

Bu olayda rüşvet teklif ettiği polise mukavemette bulununca cezaevine konulan Kavran’ın, 3 ay sonra kefaletle serbest kaldığı, bu nedenle polisin operasyonunun 3 ay ertelendiği, zanlı Türkiye’ye geri döndükten sonra polisin Anadolu Operasyonu’nu yaptığı öğrenildi.