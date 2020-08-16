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- Adana'da tarihi nü mozaiği satarken yakalandılar
Adana'da tarihi nü mozaiği satarken yakalandılar
Roma dönemine ait 2 parça nü mozaiği, tarihi eser kaçakçıları tarafından satılmaya çalışıldı. 3'ü kamu görevlisi 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
- DHA
- 16.08.2020 - 12:33
Adana'da ekipler, tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor.
Adana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 parça nü mozaiği satmak için müşteri arayan kişilere yönelik çalışma başlattı.
3'Ü KAMU GÖREVLİSİ 8 KAÇAKÇILIK ŞÜPHELİSİ
Sarıçam ilçesindeki ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda; 3'ü kamu görevlisi 8 şüpheli gözaltına alınırken, tarihi eserler de ele geçirildi.
ESERLER MÜZEYE VERİLDİ
Tarihi eserler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.
ŞÜPHELİLER ADLİYEDE
Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.