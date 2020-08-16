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    Adana'da tarihi nü mozaiği satarken yakalandılar

    Roma dönemine ait 2 parça nü mozaiği, tarihi eser kaçakçıları tarafından satılmaya çalışıldı. 3'ü kamu görevlisi 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi.
    • DHA
    • 16.08.2020 - 12:33
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    Adana'da tarihi nü mozaiği satarken yakalandılar

     

    Adana'da ekipler, tarihi eser kaçakçılarına göz açtırmıyor.

    Adana İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 2 parça nü mozaiği satmak için müşteri arayan kişilere yönelik çalışma başlattı.

    3'Ü KAMU GÖREVLİSİ 8 KAÇAKÇILIK ŞÜPHELİSİ

    Sarıçam ilçesindeki ev ve iş yerlerine yapılan baskınlarda; 3'ü kamu görevlisi 8 şüpheli gözaltına alınırken, tarihi eserler de ele geçirildi.

    ESERLER MÜZEYE VERİLDİ

    Tarihi eserler, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Müze Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    ŞÜPHELİLER ADLİYEDE

    Şüpheliler, sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

    Adana da tarihi nü mozaiği satarken yakalandılar #1

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