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    Adana’da tarım arazileri sular altında kaldı

    2 gündür etkili olan yağışlar nedeniyle, bazı ilçelerdeki tarım arazileri sular altında kaldı.
    • DHA
    • 11.01.2022 - 17:04
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 17:05
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    Adana’da tarım arazileri sular altında kaldı

    Adana’da 2 gün boyunca etkili olan yağışlı hava, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezindeki caddeler ve sokaklar sular altında kaldı.

    Ayrıca Yüreğir, Seyhan, Ceyhan ve Karataş ilçelerindeki tarım arazileri de göle döndü.

    TAHLİYE ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

    Çiftçiler ve belediye ekipleri, tarlalardaki suların tahliyesi için çalışma başlattı. Zarar tespitinin, sular çekildikten sonra yapılacağı bildirildi.

    Adana’da tarım arazileri sular altında kaldı VİDEO

    Adana’da tarım arazileri sular altında kaldı #1

    Adana’da tarım arazileri sular altında kaldı #2

    Adana’da tarım arazileri sular altında kaldı #3

    Adana’da tarım arazileri sular altında kaldı #4

    Adana’da tarım arazileri sular altında kaldı #5

    Adana’da tarım arazileri sular altında kaldı #6


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