2 gündür etkili olan yağışlar nedeniyle, bazı ilçelerdeki tarım arazileri sular altında kaldı.

Adana’da 2 gün boyunca etkili olan yağışlı hava, yaşamı olumsuz etkiledi. Kent merkezindeki caddeler ve sokaklar sular altında kaldı.

Ayrıca Yüreğir, Seyhan, Ceyhan ve Karataş ilçelerindeki tarım arazileri de göle döndü.

TAHLİYE ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Çiftçiler ve belediye ekipleri, tarlalardaki suların tahliyesi için çalışma başlattı. Zarar tespitinin, sular çekildikten sonra yapılacağı bildirildi.

Adana’da tarım arazileri sular altında kaldı VİDEO

