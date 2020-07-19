Adana'da, tartıştığı akrabasını yumruk darbesiyle öldürdü

Akrabasının attığı yumrukla düşerek başını asfalt zemine çarpan 46 yaşındaki adam, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Yeşilyurt Mahallesi’nde, Uğur Yarbaş ile akrabası olan Kemal C. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Kemal C., Yarbaş’a yumruk attı.

KAFASINI ASFALTA ÇARPTI

Yarbaş, darbenin etkisiyle dengesini kaybedip, kaldırımdan düşerek başını asfalt zemine çarptı. Ağır yaralanan Yarbaş’ın kanlar içerisinde yerde kaldığını gören Kemal C.’nin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri Yarbaş’ı ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yarbaş doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SALDIRGAN AKRABA GÖZALTINA ALINDI

Olayın ardından gözaltına alınan Kemal C. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken, Yarbaş’ın cansız bedeni ise otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.