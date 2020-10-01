Adana'da tartıştığı arkadaşı tarafından öldürüldü

Tartıştığı arkadaşını bıçaklayan, sonrasında hastaneye kaldıran katil zanlısı polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Adana’nın Seyhan ilçesine bağlı Ova Mahallesi’nde Gökhan Boyuneğmez (23) ve arkadaşı olan Servet Demir arasında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

BIÇAKLA YARALADI

Servet Demir cebinden bıçağı çıkararak arkadaşı Gökhan Boyuneğmez'i göğüs kısmından yaraladı.

Ağır yaralanan Gökhan kendini yaralayan arkadaşı Servet Demir tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTI

Servet Demir arkadaşı hastaneye bıraktıktan sonra kaçtı. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Gökhan Boyuneğmez, Seyhan Devlet Hastanesine sevk edildi. Ancak hastanede yapılan müdahalelere rağmen genç adam kurtarılamadı.

Gökhan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI GÖZALTINDA

Polis olaydan kısa bir süre sonra katil zanlısı Servet Demir'i yakalayarak gözaltına aldı.