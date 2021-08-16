Adana'da parkta tartıştığı kişiyi boynundan bıçaklayıp yaralayan kişiye, kaçarken otobüs çarptı. Bacağı kırılan saldırgan, şoföre "İyi ki sen vurdun bana. Yoksa 10 tane adam öldürecektim" dedi.

Saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki Zübeyde Hanım Parkı'nda meydana gelen olayda, Hasan Ç., henüz bilinmeyen bir nedenle tartıştığı Necip G., yanında taşıdığı ekmek bıçağı ile yaralayıp, olay yerinden kaçtı.

KAÇARKEN OTOBÜS ÇARPTI

Boynuna aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanan Necip G., çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Bölgeye sevk edilen polis ekipleri, görgü tanıklarının verdiği eşkal doğrultusunda şüpheliyi aramaya başladı. Bıçaklamanın ardından bölgeden uzaklaşmaya çalışan isminin Hasan Ç. olduğu belirlenen şüpheli, Seyhan Caddesinde özel halk otobüsünün çarpması sonucu yaralandı.

Adana'da tartıştığı kişiyi boynundan bıçaklayan saldırgana, otobüs çarptı VİDEO

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BACAĞI KIRILAN SALDIRGAN: BEN DELİKANLIYIM

Bacağı kırık halde yerde yatan şüpheli, kaza yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerine bıçaklama olayını gerçekleştirdiğini itiraf etti. Daha sonra kendi görüntüleyen gazetecileri fark eden şüpheli, "Canımı sıktı, bana kimse numara yapamaz. Herkes tanır beni. Ben delikanlıyım" diyerek kendisini savundu.

"İYİ Kİ SEN VURDUN BANA, YOKSA 10 TANE ADAM ÖLDÜRECEKTİM"

Alkollü olduğu gözlenen Hasan Ç., yattığı yerden kendisine çarpan otobüs şoförüne dönerek, "Ben buradan gitseydim, iyi ki sen vurdun bana. Yoksa 10 tane adam öldürecektim" demesi çevredekileri hayrete düşürdü.

Hasan Ç., daha sonra kaza yerine sevk edilen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Hasan Ç.'nin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınıp, emniyete götürüleceği bildirildi.

BIÇAKLANAN YARALININ DURUMU AĞIR

Öte yandan hastanede tedavisi devam eden boynundan yaralı Necip G.'nin ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.













