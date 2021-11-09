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    Adana'da tartıştığı kişiyi sokak ortasında bıçakladı

    Kozan ilçesinde, M.B., tartıştığı Emre Ü.'yü sokak ortasında bıçakla yaraladı. Emre Ü. hastaneye kaldırılırken, M.B. ise olay yerinden kaçtı.
    • DHA
    • 09.11.2021 - 22:41
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    Adana'da tartıştığı kişiyi sokak ortasında bıçakladı

    Adana'nın Kozan ilçesinde akşam saatlerinde ilçedeki Atatürk Parkı yakınında karşılaşan Emre Ü. ve M.B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

    Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine M.B., cebinden çıkardığı bıçakla Emre Ü.'yü yaraladı.

    ŞÜPHELİ OLAY YERİNDEN KAÇTI

    Emre Ü., kanlar içerisinde yığılırken, M.B. ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

    Adana da tartıştığı kişiyi sokak ortasında bıçakladı #1

    YARALI TEDAVİ ALTINA ALINDI

    Sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Emre Ü., buradaki müdahalesinin ardından Çukurova Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

    Olayla ilgili inceleme başlatan polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

    Adana da tartıştığı kişiyi sokak ortasında bıçakladı #2

     

     

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