Adana'da tartıştığı kişler tarafından vurulan adam hayatını kaybetti
DHA

Adana'da çıkan kavga can aldı...

Seyhan ilçesinde saat 02.00 sıralarında apartta kalan Selahattin Ayan isimli şahıs, kimliği belirsiz kişilerle bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışma kısa sürede hararetlenerek kavgaya dönüştü.

Göğsünden vuruldu

Çıkan kavgada Ayan, tabancayla göğsünden vuruldu.

Silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Hayatını kaybetti

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, göğsünden vurulan Ayan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Ayan'ın cansız bedeni, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)