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Adana'da tartıştığı kişler tarafından vurulan adam hayatını kaybetti

Adana'da tartıştığı kişler tarafından vurulan adam hayatını kaybetti Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan kavgada 1 kişi göğsünden vurulurken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri vurulan şahsın öldüğünü belirledi. Polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.