Adana'da tartıştığı şahsı bacaklarından vurdu

Tartışmanın büyümesi üzerine silahlı saldırıya uğrayan adam hastaneye kaldırılırken, saldırgan ise olay yerinden kaçtı.

Adana’nın Seyhan ilçesinde, Zeki S. ile kimliği belirsiz bir kişi henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

BACAĞINA SIKTI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine şüpheli, Zeki S.’yi bacaklarından silahla vurarak yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Zeki S., 112 Acil Servis ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

POLİS, SALDIRGANIN PEŞİNDE

Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede tabancaya ait dört boş kovan buldu.

Polis ekiplerinin kaçan şüpheliyi yakalama çalışması sürüyor.

















