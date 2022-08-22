Petrol
95.32
-1.45%
Euro
18.1447
-0.06%
Dolar
18.1228
0.21%
Altın
1.013
-0.32%
Borsa
3031
0.35%
Bitcoin
388.925
-0.56%
BTXN Coin
5.53
-2.29%
Bitexen
24ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 24 C

    Adana'da tartıştığı vatandaşı silahıyla yaralarken kaçarken karşılaştığı kişiyi darbetti

    Mehmet G., tartıştığı Yılmaz Sucu'yu tabancayla ağır yaraladı. Olay sonrası kaçan şüpheli, yolda karşısına çıkan ve olayla alakası bulunmayan İbrahim Güven'i de silahın kabzasıyla yaraladı.
    • 22.08.2022 - 09:59
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da tartıştığı vatandaşı silahıyla yaralarken kaçarken karşılaştığı kişiyi darbetti

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sarıyakup Mahallesi'ndeki 3 katlı binanın zemin katında yalnız yaşayan ve akli dengesinin yerinde olmadığı ileri sürülen Mehmet G., dehşet saçtı.

    Mehmet G., evinin sokağından geçen ayakkabı imalatçısı 55 yaşındaki Yılmaz Sucu ve yanındaki arkadaşlarıyla henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

    Tartışmanın ardından olayın yaşandığı yerin yaklaşık 100 metre uzağındaki çay ocağına giden Yılmaz Sucu, burada arkadaşlarıyla sohbet etmeye başladı.

    Tartıştığı kişiyi vurdu

    Evindeki ruhsatsız tabancayı alan Mehmet G., tartıştığı Sucu'nun yanına yaklaşıp, 2 el ateş etti.

    Göğsüne ve koluna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Sucu, oturduğu tabureden yere düştü.

    Yolda karşılaştığı kişiyi de darbetti

    Olayın ardından kaçan ve havaya ateş açan şüpheli, bu kez yolda daha önceden tartıştığı ancak olayla ilgisi olmayan İbrahim Güven ile karşılaştı.

    Güven, silahtaki mermilerin bittiğini fark edince bu kez tabancanın kabzasıyla saldırdı. Güven'i başından yaralayan Mehmet G., kendisini evine kapattı.

    Adana da tartıştığı vatandaşı silahıyla yaralarken kaçarken karşılaştığı kişiyi darbetti #1

    Şüpheli yakalandı

    İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Sucu, ambulans ile Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan Sucu'nun durumunun kritik olduğu öğrenildi.

    Kendisini eve kapatan Mehmet G. ise polis tarafından gözaltına alındı. Başından yaralanan Güven ise polis merkezine giderek şikayetçi oldu.

    Soruşturma sürüyor

    DHA'nın haberine göre; Mehmet G.’yi sorguya alan polis, olayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

    Adana da tartıştığı vatandaşı silahıyla yaralarken kaçarken karşılaştığı kişiyi darbetti #2

    Adana da tartıştığı vatandaşı silahıyla yaralarken kaçarken karşılaştığı kişiyi darbetti #3

    Adana da tartıştığı vatandaşı silahıyla yaralarken kaçarken karşılaştığı kişiyi darbetti #4

    Adana da tartıştığı vatandaşı silahıyla yaralarken kaçarken karşılaştığı kişiyi darbetti #5

    Adana da tartıştığı vatandaşı silahıyla yaralarken kaçarken karşılaştığı kişiyi darbetti #6

    Adana da tartıştığı vatandaşı silahıyla yaralarken kaçarken karşılaştığı kişiyi darbetti #7


    İlginizi Çekebilir

    Arin Gölü'nde konaklayan flamingolar, fotoğrafçıların odağı oldu
    Yaşam

    Arin Gölü'nde konaklayan flamingolar, fotoğrafçıların odağı oldu

    ABD'de polis şiddeti: Kafasını beton zemine vurup yumruklarla saldırdılar
    Gündem

    ABD'de polis şiddeti: Kafasını beton zemine vurup yumruklarla saldırdılar

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!
    CoinPro

    Para kazanmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

    Görüş Bildir