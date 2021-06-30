Adana'da tartıştığı kocasını öldürdü

Okan Erdeve, evde çıkan tartışmanın alevlenmesiyle eşi İzel Erdeve tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesi’ndeki rezidansta yaşayan İzel ile eşi Okan Erdeve arasında, henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışma bir süre sonra kavgaya dönüştü.

KOCASINI BIÇAKLADI

İzel Erdeve, mutfaktan aldığı bıçakla eşini göğsünden yaraladı. Okan Erdeve, aldığı bıçak darbesiyle panikleyerek evden çıkıp, kanlar içinde asansörün önüne yığıldı. Kavga sesini duyan komşularının durumu bildirmesi üzerine, bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin ilk müdahalesini yaptığı Okan Erdeve, ambulansla hastaneye götürüldü.

"SANKİ ÖLDÜ"

Sinir krizi geçiren İzel Erdeve ise polis ekiplerince aşağı indirildi. İzel Erdeve, kendisini görüntüleyenleri görünce ağlayarak dizleri üzerine çöküp, "Neyi çekiyorsunuz, sanki öldü.” dedi.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Polis ekiplerince gözaltına alınan İzel Erdeve, polis merkezine götürülürken, ağır yaralı olarak hastanede tedaviye alınan Okan Erdeve ise yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Adana'da tartıştığı kocasını bıçaklayarak öldürdü