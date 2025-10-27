Adana'da tartıştıkları 2 kişiyle ayırmaya çalışanı dövdüler

- Adana'nın Sarıçam ilçesinde bir grup, tartıştıkları iki kişiyi ve araya girmeye çalışan bir kişiyi dövdü.
- Olaylar cep telefonuyla görüntülendi ve gruba tepki gösterildi.
- Polis, darbedilenlerin şikayeti üzerine kavgaya karışanları yakalamak için çalışma başlattı.
Adana'nın Sarıçam ilçesinde, kalabalık bir grup ile 2 kişi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Büyüyen tartışma kavgaya dönüştü; grup, 2 kişiyi yere yatırıp tekme-yumruk dövdü.
ARAYA GİRMEYE ÇALIŞANLAR DARBEDİLDİ
Grup, bu sırada araya girmeye çalışan kişiyi de darbetti.
Kavgayı gören bir kadın evinden çıkıp, gruba tepki gösterdi.
Kalabalık grup daha sonra dağıldı.
POLİS KAVGAYA KARIŞANLARI ARIYOR
Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Darbedilenlerin şikayeti üzerine polis, kavgaya karışanların yakalanması için çalışma başlattı.