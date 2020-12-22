Adana'da tavuğun boğazını kesip, ateşe attı

Cinler alemine adadığını söylediği bir tavuğun boğazını kesip, ateşe atan sözde medyum Y.Y.’nin görüntüleri, sosyal medyada tepki topladı.

Adana'da yaşayan ve bir sosyal medya grubunda medyumluk yaptığını iddia eden Y.Y., boğazını kestiği tavuğun kanını akıtıp daha sonra ateşe attı.

"CİNLER ALEMİNE ADIYORUM"

Kendisini görüntüleyen Y.Y. o sırada, “Cinler aleminin en çok sevdiği gece sessiz bir saatte ormanda verilen adaklardır. Ben adağımı verdim, sizler için bahşediyorum.” dedi.

SOSYAL MEDYADA TEPKİ ÇEKTİ

Sözde medyumun o anları ise sosyal medyayı ayağa kaldırdı.

Y.Y. de gelen tepkilerin ardından bir paylaşım grubunda açıklama yaparak “Hayvanları Koruma Kanunu’nun 28. Maddesinin (f) bendine göre, 9. Maddede ve yönetmeliklerinde belirtilen hususlara uymayanlara hayvan başına 300 Türk Lirası, yetkisi olmadığı halde hayvan deneyi yapanlara 1200 Türk Lirası idari para cezası verilmektedir. Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yapılan yasaklamalar suç niteliği taşımamaktadır. Bu nedenle, belirlenen usullere uygun olmadan hayvan deneyi yapan kişiler suç değil, kabahat işlemiş olurlar. Kabahatlerin karşılığı olan yaptırım ise hapis cezası veya adli para cezası değil, idari para cezasıdır. Bilin istedim.” ifadelerini kullandı.

CEZA KAMPANYASI BAŞLATILDI

Y.Y.’nin paylaşımlarının ekran görüntüsünü alan çok sayıda vatandaş, şahsın cezalandırılması için sosyal medyada kampanya başlattı.