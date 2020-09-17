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    Adana’da tavuk döner yapan kafeyi basıp, 2 kişiyi yaraladılar

    Tavuk döner siparişi verirken telefonda görevliyle tartışan bir grup, kafeyi silahla basarak döner ustası ve paketçiyi yaraladı.
    • AA
    • 17.09.2020 - 10:43
    • Güncelleme : 17.09.2020 - 10:43
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    Adana’da tavuk döner yapan kafeyi basıp, 2 kişiyi yaraladılar

    Henüz kimliği belirlenemeyen zanlı, Adana’nın Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'ndeki kafeyi arayarak döner siparişi vermek istedi.

    Zanlı, döner siparişi sırasında kafe çalışanıyla telefonda tartıştı.

    KAFEYE BASKIN

    Tartışma sonrası iki araçla kafeye gelen yaklaşık 10 kişilik grup tabanca ile ateş açarak, döner ustası Murat Düşmez'i bacağından yaraladı.

    2 KİŞİ YARALANDI

    Kafe sahibi ve diğer çalışanları da darbeden grup, paketçi Mehmet Atlamaz'ı da yaralayarak araçlarla olay yerinden ayrıldı.

    Yaralılar, ambulans ve özel araçla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Adana’da tavuk döner yapan kafeyi basıp, 2 kişiyi yaraladılar #1

    POLİS, GRUBU ARIYOR

    İhbar üzerine olay yerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, sevk edildi.

    İş yeri sahibiyle görüşen polis, zanlıların yakalanması için çalışma başlattı.

    Adana’da tavuk döner yapan kafeyi basıp, 2 kişiyi yaraladılar #2

    Adana’da tavuk döner yapan kafeyi basıp, 2 kişiyi yaraladılar #3

    Adana’da tavuk döner yapan kafeyi basıp, 2 kişiyi yaraladılar #4

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