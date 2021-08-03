Adana'da tefeci çetesine operasyon

110 kişiden 5 milyon 700 bin lira haksız kazanç elde eden tefeci çetesine, şafak vakti operasyon düzenlendi. 17 kişi hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.