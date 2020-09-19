Adana'da tefeci mağduru kadın intihara kalkıştı

Adana'da bir kadın, tefeciden aldığı 22 bin lirayı borç verdiği kişiden geri alamayınca, sulama kanalına atlamaya çalışırken bekçiler tarafından son anda engellendi.

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde cadde üzerinde bulunan DSİ’e ait sulama kanalında meydana gelen olayda Kezban S., tefeciden 22 bin TL para alarak bir arkadaşına verdi.

"PARAMI İSTİYORUM" DEYİP KANALA ATLAMAK İSTEDİ

Daha sonra Kezban S., arkadaşına verdiği 22 bin TL’yi alamayınca intihara kalkıştı. Sulama kanalına atlayarak canına kıymak isteyen Kezban S. kendisini ikna etmeye çalışan polislere, ”Benim param gelecek. O para gelecek, paramı istiyorum.” diye ağladı.

1 SAAT BOYUNCA İKNAYA ÇALIŞTILAR

Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sırasında Kezban S., parayı borç verdiği kişiler için “Bunlarda vicdan yok” diye ağlamaya devam etti.

ATLAYACAĞI SIRADA BEKÇİLER KURTARDI

Bu sırada bölgeye tedbir amaçlı itfaiye ekipleri gönderildi. Bir saatlik ikna çalışmaları sonuç vermezken Kezban S. suya atlayacağı sırada polis ve çarşı mahalle bekçileri tarafından kurtarıldı.

Genç kadın polis merkezine götürüldü.