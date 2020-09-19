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    Adana'da tefeci mağduru kadın intihara kalkıştı

    Adana'da bir kadın, tefeciden aldığı 22 bin lirayı borç verdiği kişiden geri alamayınca, sulama kanalına atlamaya çalışırken bekçiler tarafından son anda engellendi.
    • İHA
    • 19.09.2020 - 08:16
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    Adana'da tefeci mağduru kadın intihara kalkıştı

    Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi’nde cadde üzerinde bulunan DSİ’e ait sulama kanalında meydana gelen olayda Kezban S., tefeciden 22 bin TL para alarak bir arkadaşına verdi.

    "PARAMI İSTİYORUM" DEYİP KANALA ATLAMAK İSTEDİ

    Daha sonra Kezban S., arkadaşına verdiği 22 bin TL’yi alamayınca intihara kalkıştı. Sulama kanalına atlayarak canına kıymak isteyen Kezban S. kendisini ikna etmeye çalışan polislere, ”Benim param gelecek. O para gelecek, paramı istiyorum.” diye ağladı.

    Adana da tefeci mağduru kadın intihara kalkıştı #1

    1 SAAT BOYUNCA İKNAYA ÇALIŞTILAR

    Yaklaşık 1 saat süren ikna çalışmaları sırasında Kezban S., parayı borç verdiği kişiler için “Bunlarda vicdan yok” diye ağlamaya devam etti.

    Adana da tefeci mağduru kadın intihara kalkıştı #2

    ATLAYACAĞI SIRADA BEKÇİLER KURTARDI

    Bu sırada bölgeye tedbir amaçlı itfaiye ekipleri gönderildi. Bir saatlik ikna çalışmaları sonuç vermezken Kezban S. suya atlayacağı sırada polis ve çarşı mahalle bekçileri tarafından kurtarıldı.

    Genç kadın polis merkezine götürüldü.

    Adana da tefeci mağduru kadın intihara kalkıştı #3

    Adana da tefeci mağduru kadın intihara kalkıştı #4

    Adana da tefeci mağduru kadın intihara kalkıştı #5

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