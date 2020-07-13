Adana'da tefeci operasyonu: Alacaklı listesini yutuyordu

'Elmastaş Çetesi' operasyonunda kadın çete üyesi, polis baskını sırasında alacaklı listesini yırtıp yutmaya çalıştı.

Adana'da, 'tefecilik' ve 'yağma' suçlarına karıştığı belirlenen kişilere operasyon düzenlendi. Operasyonun ardından ortaya ilginç bilgiler çıktı.

Operasyonun düzenlendiği gün eve giren polisleri gören çete üyesi Zeynep K.'nin çantasından, mağdurlardan alacaklarının yazılı olduğu bir kağıt çıkardığı görüldü.

450 BİN LİRALIK BORÇ LİSTESİNİ YUTMAYA ÇALIŞTI

Çıkardığı kağıdı yırtarak yutmaya çalıştığı sırada yakalanan Zeynep K.'nin elindeki kağıtta, 450 bin liralık borç listesi olduğu belirlendi.

MUHTAÇLARI AĞINA DÜŞÜRÜYORMUŞ

Zeynep K.'nin, mağdurlara şebekeden olmadığı izlenimi vererek, ellerinden kurtarma bahanesiyle yeniden ağlarına düşürdüğü de tespit edildi.

ŞAFAK OPERASYONU

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, ‘tefecilik’ ve ‘yağma’ suçlarına karıştığı iddia edilen ve hakkında soruşturma başlatılan 24 kişiye yönelik, Adana merkezli Mersin, Çanakkale ve İstanbul’da 7 Temmuz’da şafak vakti operasyon düzenledi.

14 MİLYON LİRALIK HAKSIZ KAZANÇ

Operasyonda, tehditle 14 milyon lira haksız kazanç sağladığı belirlenen ‘Elmastaş’ grubuna yönelik operasyonda 9’u kadın, 23 kişi gözaltına alındı.

ÇETEDEN ELE GEÇİRİLENLER

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise 4,5 milyon TL tutarında 43 senet, 4 ödeme makbuzu, 15 bin 60 lira para, 312 tabanca mermisi, 1 pompalı tüfek, 5 pos cihazı, 25 banka kartı, başka iş yerlerine ait 8 kaşe ele geçirildi. Ayrıca şüphelilerin banka hesaplarına bloke konulduğu, hesaplardaki para miktarı tespit çalışması başlatıldığı öğrenildi. Şüphelilerin aynı aileden oldukları, çocuklarıyla evlenen kadın ve erkeklerin de tefecilik yaptığı belirlendi.

12 TUTUKLU

Emniyette sorguları tamamlanan 23 şüpheliden 2'si serbest bırakıldı. Sevk edildiği adliyede mahkemeye çıkarılan 21 şüpheliden 12’si tutuklandı. 6 şüpheliye ev hapsi tedbiri uygulandı, 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 1 kişiyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.

ÇETENİN SOYTARISI

Operasyonun ardından yeni detaylar da ortaya çıktı. Elmastaş grubundan gözaltına alınan Zeynep K.’nin, şebekenin baskılarından kaçmak isteyen mağdurları, kurtarma bahanesiyle yeniden ağlarına düşürdüğü, polise yakalanmamak için ise belli aralıklarla saç rengini değiştirdiği, kılıktan kılığa girdiği tespit edildi.

KADIN POLİSİN ELİNİ ISIRDI

Tefecilikten elde ettiği paralarla lüks bir hayat yaşadığı öğrenilen Zeynep K.’nin, operasyon günü eve giren polisleri görünce çantasından çıkardığı mağdurlardan alacakların yazılı olduğu bir kağıdı ağzına alıp, yutmak isterken yakalandığı, kendisini engellemek isteyen kadın polisin de elini ısırdığı öğrenildi.

SUÇU ABLASI ÜSTLENDİ

Zeynep K.’nin yırtarak yutmak istediği kağıtlar birleştirilip incelendiğinde, yüksek faizle para verdiği mağdurların isimlerinin ve para miktarlarının yer aldığı tespit edildi. Kağıtta toplam 450 bin liralık borç listesinin olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zeynep K., ev hapsi tedbiriyle tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, suçlamayı ablası Figen K.’nin üstlendiği öğrenildi.

























