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    Adana'da tefecilere şafak vakti operasyonu: 22 gözaltı

    Tefecilik ve yağmacılık yaptığı belirlenen çete üyesi 9'u kadın 22 şüpheli emniyete götürülürken, 14 milyon lira haksız kazanç elde edildiği saptantı.
    • DHA
    • 07.07.2020 - 08:54
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    Adana'da tefecilere şafak vakti operasyonu: 22 gözaltı #1

    Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, borç verdikleri vatandaşlara zorla senet imzalatıp, mallarını yağma ettiği iddia edilen çeteyi deşifre etmek için teknik ve fiziki çalışma yaptı.

    "Elmastaş" grubu olarak bilinen şebeke üyesi 24 kişinin adresleri belirlendi.

    ŞAFAK VAKTİ OPERASYONU

    Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti operasyon düzenlendi.

    Adana'da tefecilere şafak vakti operasyonu: 22 gözaltı #2

    ÇETE ÜYELERİ ARASINDA 9 KADIN

    Eş zamanlı gerçekleşen operasyonda evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 9'u kadın 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

    Adana'da tefecilere şafak vakti operasyonu: 22 gözaltı #3

    14 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ

    Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, 177 kişiye faizle para verildiği ve 14 milyon lira haksız kazanç elde edildiği saptandı.

    Adana'da tefecilere şafak vakti operasyonu: 22 gözaltı #4

    ÇOĞU REZİDANSTA YAKALANDI

    Öte yandan aynı şebeke üyelerinin Adana merkezli Mersin, İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı olarak tefecilik ve yağma yaptığı öğrenildi. Zanlıların adreslerinin çocuğunun rezidans olması da dikkatlerden kaçmadı.

    Adana'da tefecilere şafak vakti operasyonu: 22 gözaltı #5

    Adana'da tefecilere şafak vakti operasyonu: 22 gözaltı #6

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