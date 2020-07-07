Adana'da tefecilere şafak vakti operasyonu: 22 gözaltı

Tefecilik ve yağmacılık yaptığı belirlenen çete üyesi 9'u kadın 22 şüpheli emniyete götürülürken, 14 milyon lira haksız kazanç elde edildiği saptantı.

Adana Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, borç verdikleri vatandaşlara zorla senet imzalatıp, mallarını yağma ettiği iddia edilen çeteyi deşifre etmek için teknik ve fiziki çalışma yaptı.

"Elmastaş" grubu olarak bilinen şebeke üyesi 24 kişinin adresleri belirlendi.

ŞAFAK VAKTİ OPERASYONU

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından şafak vakti operasyon düzenlendi.

ÇETE ÜYELERİ ARASINDA 9 KADIN

Eş zamanlı gerçekleşen operasyonda evlerde arama yapan ekipler, haklarında yakalama kararı bulunan 9'u kadın 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

14 MİLYON LİRA HAKSIZ KAZANÇ

Şüpheliler, sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Emniyet Müdürlüğü’ne götürülürken, 177 kişiye faizle para verildiği ve 14 milyon lira haksız kazanç elde edildiği saptandı.

ÇOĞU REZİDANSTA YAKALANDI

Öte yandan aynı şebeke üyelerinin Adana merkezli Mersin, İstanbul ve Çanakkale'de eş zamanlı olarak tefecilik ve yağma yaptığı öğrenildi. Zanlıların adreslerinin çocuğunun rezidans olması da dikkatlerden kaçmadı.