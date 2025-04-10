Adana'da telefon dolandırıcılarına tüm birikimini kaptırdı: Şüpheliler yakalandı

İHA

Telefon dolandırıcıları, vatandaşların vicdani ve vatani duygularını istismar ederek her geçen gün yeni mağduriyetlere yol açıyor.

Son kurban ise Adana’da yaşayan Suriye uyruklu bir tarım işçisi oldu.

Yüreğir ilçesinde yaşayan 4 çocuk annesi 35 yaşındaki Emel Halaf, kendisini polis olarak tanıtan bir şüpheli tarafından arandı.

"KOCAN ELİMİZDE"

Şüpheli, ‘Kocan elimizde, terörden suçlanıyor. Altınları bana getir, kocan ile birlikte mahkemeye götüreceğiz. Mahkeme kararı sonrası altınları alıyoruz, kocanı teslim ediyoruz. Eğer altınları vermezsen kocanı sınır dışı ederiz' sözleriyle Halaf'ı tehdit etti.

Bunun üzerine genç kadın, eşi Casim'e ulaşmaya çalıştı ancak aynı şüpheliler tarım işçisi adamı da arayıp görüştüğü için bir türlü ulaşamadı.

EŞİ GELİNCE DOLANDIRILDIĞINI ANLADI

Bunun üzerine Emel Halaf, evdeki altınları Yalnızca Mahallesi'ne otomobil ile gelen dolandırıcılara teslim etti.

Bir süre sonra eşine ulaşan Halaf, dolandırıldığını anladı ve karı koca jandarmaya giderek şikayetçi oldu.

YAKALANDILAR

Adana İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırma sonucu şüphelilerin adres tespiti yapıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki adrese düzenlenen operasyonda H.A. ve M.R.A. isimli 2 şüpheli gözaltına alındı.

ALTIN VE PARALAR AİLEYE TESLİM EDİLDİ

Evde yapılan aramada 20 tam altın, 3 adet yarım altın, 11 çeyrek altın, 2 çift küpe, 2 yüzük, 2 bin 800 TL ile 4 bin 600 ABD doları ele geçirildi.

Altın ve paralar Halaf'a teslim edilirken 2 şüphelinin ise sorgusu sürüyor.

"SURİYE'YE GİDİP EV YAPTIRACAKTIK"

Emel Halaf, "Beni aradılar, kocan elimizde diyerek korkuttular. Ben de buna inandım, evdeki bütün altınları, paraları verdim. Onlar benim 8 yıllık emeğimdi. Ben hamileyken, çocuklarım küçükken bile tarlaya gittim hep para biriktirdim.

Suriye'deki savaş bitti ve oraya gidip kendimize ev yaptıracaktık. Burada çadırda kalıyoruz. Altınları onun için biriktirmiştim. Allah jandarmadan razı olsun, altınlarıma kavuştum. Artık üstümde taşıyorum, kimseye vermem" dedi.

Casim Halaf ise tarlada çalışırken tanımadığı bir numaranın aradığını, 2 saat telefonda kendisini meşgul ettiğini, bu sırada da eşinin dolandırıldığını söyledi.