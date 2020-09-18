Adana'da telefon ile döner siparişi veren müşteri iş yerini bastı

Döner siparişi verdiği kafe çalışanının 'Mayonez ister misiniz' sorusuna sinirlenen bir şahıs, arkadaşlarıyla iş yerini basıp çalışanları darbetti.

Adana'nın Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi’ndeki dönerciyi sipariş için arıyan bir müşteri, dönerin içerisine koyulacak malzemelerle ilgili soru sorulunca deliye döndü.

ARKADAŞLARIYLA İŞ YERİNİ BASTI

Müşteri, iş yeri çalışanını telefonda tehdit ettikten yaklaşık 1 saat sonra beraberindeki 10 kişilik grupla kafeye geldi. Kafe çalışanlarını darbeden gruptan bir kişi, yanında getirdiği tabancayla ateş açtı.

Döner ustası Murat Düşmez bacağından yaralanırken, şüpheliler geldikleri iki otomobille kaçtı.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Diğerlerine ayakta müdahale edilirken, bacağından yaralanan döner ustası ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

"MAYONEZ İSTER MİSİNİZ DİYE SORDU"

Şüphelilerin darbettiği paketçi Mehmet Atlamaz, sipariş yüzünden kavganın yaşandığını belirterek, “Bir kişi telefonla arayıp sipariş istedi. Telefona bakan arkadaş da ‘Mayonez ister misiniz?’ diye sordu. Telefonda ne konuşuldu bilmiyorum. Bir dakika sonra yeniden aradı ‘Siz benim kim olduğumu biliyor musunuz? Gelip size o döneri yedireceğim’ dedi. Sonra buraya gelip, hiçbir şey söylemeden iş yerine girip bizi darbettiler, döner ustamızı da silahla yaraladılar” diye konuştu.

"HERKES MAĞDUR OLDU"

İş yerinin şu anda kapalı olduğunu ve çalışanların da mağduriyet yaşadığını belirten Atlamaz, “Benim parmağımda çatlak var. Ustamız başı ve bacağından yaralandı. Bir sipariş yüzünden bu olaylar yaşandı, herkes mağdur oldu. Şu an durumumuz iyi ama çalışamayacağız. Hepimizin ailesi var, onlara bakmakla mükellefiz. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdik ama oldu” dedi.