İHA

Adana'da kaçakçılara yönelik geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.

Çalışma kapsamında Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişlerine denetim noktaları kuruldu.

5 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK TELEFON YAKALANDI

Sarıçam'da görev yapan bir polis ekibi ise, şüphelendikleri 2 tırı durdurarak arama yaptı.

Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 200 gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi.

2 GÖZALTI

Kaçak telefonların yurda yasa dışı yollarla sokulduğu ve piyasaya sürülmek üzere olduğu değerlendirildi.

Olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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Büşra Yıldız
Muhabir