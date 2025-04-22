İHA
Adana'da kaçakçılara yönelik geniş kapsamlı bir çalışma gerçekleştirildi.
Çalışma kapsamında Adana İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekiplerince ilçe girişlerine denetim noktaları kuruldu.
5 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK TELEFON YAKALANDI
Sarıçam'da görev yapan bir polis ekibi ise, şüphelendikleri 2 tırı durdurarak arama yaptı.
Yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 5 milyon TL olan 200 gümrük kaçağı akıllı telefon ele geçirildi.
2 GÖZALTI
Kaçak telefonların yurda yasa dışı yollarla sokulduğu ve piyasaya sürülmek üzere olduğu değerlendirildi.
Olayla bağlantılı 2 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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