Temizlik işçisi olarak çalışan şahsın, çöp toplarken yaptığı break dans figürleri arkadaşı tarafından kameraya alındı. Sosyal medyaya yüklenen görüntüler, yaklaşık yüz bin kişi tarafından izlendi.

Adana’da Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde 5 yıldır temizlik işçisi olarak çalışan 47 yaşındaki Mehmet Bülent Irk, çöp toplarken bildiği break dans hareketlerini yaptı.

Irk’ın o anları, iş arkadaşı Emrah Kılıçcı (32) tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Daha sonra sosyal medya hesabından paylaşılan dans görüntüleri, büyük ilgi topladı.

Birçok kişiden tebrik mesajı alan Irk, bu durumun kendisine mutluluk verdiğini ifade etti.

“SAHNEDE DANS ETMEK İSTERDİM”

İnsanların onu çok sevdiğini ve çöp toplarken sürekli el salladıklarını söyleyen Irk, "Herkes beni tanıyor. Dansın yayılmasından sonra daha çok tanıdı. Bazı zamanlar çöp kamyonun arkasında break dans yapıyorum. Görenler beğeniyor. 15 yaşında lunaparkta çalışırken bu dansa başlamıştım. Hayalimde dansçı olmak vardı ama cesaret edemedim. Böyle dans ederken arkadaşım video çekmiş ve paylaşmış. Sağ olsun herkes olumlu karşıladı. Hiç dans eğitimi almadım. Eğer alsaydım daha iyi olurdum. Bir sahnede dans etmek isterdim.” ifadelerini kullandı.

“NEŞE PARA İLE SATIN ALINMAZ”

Görüntüleri sosyal medya hesabında paylaşan iş arkadaşı Emrah Kılıçcı, insanların bu neşeyi çok sevdiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"90 bin izlenmeyi geçti. Yorumlar çok olumluydu. ‘İşini severek yapan insanlara selam olsun’ yazmışlardı. Neşe, parayla satın alınmaz. Biz de bunu paylaşmak istedik. Arkadaşımın gerçekten yeteneği var.”

Adana’da temizlik işçisi, çöp toplarken ‘break dans’ yaptı VİDEO

