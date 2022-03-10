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    Adana'da termik santral soyuldu

    Termik santralden 860 bin lira değerinde bakır kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.
    • DHA
    • 10.03.2022 - 14:42
    • Güncelleme : 10.03.2022 - 14:46
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    Adana'da termik santral soyuldu

    Adana'daki termik santral görevlileri, 860 bin lira değerindeki bakır kabloların çalındığını fark edince jandarmaya bildirdi.

    Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 10 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.

    8 KİŞİ TUTUKLANDI

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

    Adana da termik santral soyuldu #1

    Adana da termik santral soyuldu #2

    Adana da termik santral soyuldu #3


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