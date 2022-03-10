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Adana'da termik santral soyuldu
Termik santralden 860 bin lira değerinde bakır kablo çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.
- DHA
- 10.03.2022 - 14:42
- Güncelleme : 10.03.2022 - 14:46
Adana'daki termik santral görevlileri, 860 bin lira değerindeki bakır kabloların çalındığını fark edince jandarmaya bildirdi.
Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, 10 şüpheliyi operasyonla gözaltına aldı.
8 KİŞİ TUTUKLANDI
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, 2'si de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.