Euro
10.0997
-0.06%
Dolar
8.5693
0.2%
Altın
495.67
0.27%
Borsa
1.345
-0.29%
Bitcoin
318.959
0.30%
EXEN Coin
24.90
-0.67%
28ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 28 C

    Adana’da ters şeritten ilerleyen 2 araç helikopterle takip edildi

    Otoyolda ters şeritten ilerleyen iki araç, polis helikopteri ile takibe alındı. Takip anları, anbean kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 27.07.2021 - 10:15
    • Güncelleme : 27.07.2021 - 10:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana’da ters şeritten ilerleyen 2 araç helikopterle takip edildi

    Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda ters yönde giden araçların olduğu yönde ihbar alan Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.

    Ekipler, söz konusu araçları tespit etmek için helikopterle denetime çıktı.

    Havadan yapılan kontrollerde, otoyol üzerindeki çıkışları geçen sürücülerin emniyet şeridini kullanarak ters yönden gittikleri görüntülendi.

    SÜRÜCÜLER UYARILDI

    Helikopterden çalınan sirenler ile kural ihlali yapan sürücüler uyarıldı.

    Ekiplerin denetim anları saniye saniye kameraya yansıdı.

    Adana’da ters şeritten ilerleyen 2 araç helikopterle takip edildi VİDEO

    PARA CEZASI KESİLDİ

    Görüntülere yansıyan kural ihlali yapan 2 araç sürücüsüne, ters şeritte araç kullanma, trafiği tehlikeye sokma, emniyet kemeri takmama suçundan toplamda 1.627 lira idari para cezası kesildi. Adana’da ters şeritten ilerleyen 2 araç helikopterle takip edildi #1Adana’da ters şeritten ilerleyen 2 araç helikopterle takip edildi #2Adana’da ters şeritten ilerleyen 2 araç helikopterle takip edildi #3

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir