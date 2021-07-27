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- Adana’da ters şeritten ilerleyen 2 araç helikopterle takip edildi
Adana’da ters şeritten ilerleyen 2 araç helikopterle takip edildi
- İHA
- 27.07.2021 - 10:15
- Güncelleme : 27.07.2021 - 10:17
Tarsus- Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda ters yönde giden araçların olduğu yönde ihbar alan Adana Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti.
Ekipler, söz konusu araçları tespit etmek için helikopterle denetime çıktı.
Havadan yapılan kontrollerde, otoyol üzerindeki çıkışları geçen sürücülerin emniyet şeridini kullanarak ters yönden gittikleri görüntülendi.
SÜRÜCÜLER UYARILDI
Helikopterden çalınan sirenler ile kural ihlali yapan sürücüler uyarıldı.
Ekiplerin denetim anları saniye saniye kameraya yansıdı.
Adana’da ters şeritten ilerleyen 2 araç helikopterle takip edildi VİDEO
PARA CEZASI KESİLDİ
Görüntülere yansıyan kural ihlali yapan 2 araç sürücüsüne, ters şeritte araç kullanma, trafiği tehlikeye sokma, emniyet kemeri takmama suçundan toplamda 1.627 lira idari para cezası kesildi.