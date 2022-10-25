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Adana'da ticari taksi bisikletliye çarptı
Çukurova'da ticari taksi şoförü, caddedeki bisikletliye çarparak yaraladı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaralı hastaneye kaldırıldı.
- 25.10.2022 - 16:53
- Güncelleme : 25.10.2022 - 17:49
Adana'nın Çukurova ilçesinde saat 10.00 sıralarında kimliği belirsiz bir bisikletli seyir halinde ilerken, hızlı bir şekilde gelen ticari taksi şoförü çarptı.
Kazanın etkisiyle bisikletten düşen yaşlı adam ve bisikleti caddeye savruldu.
Çarpmanın etkisiyle savrulan yaralı adamı görenler yardıma koştu.
Yaralı hastaneye kaldırıldı
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı bisikletliyi ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü.
O anlar kayıt altına alındı
Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Adana'da taksi caddedeki bisikletliye çarptı VİDEO