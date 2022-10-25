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    Adana'da ticari taksi bisikletliye çarptı

    Çukurova'da ticari taksi şoförü, caddedeki bisikletliye çarparak yaraladı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan yaralı hastaneye kaldırıldı.
    • 25.10.2022 - 16:53
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 17:49
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    Adana'da ticari taksi bisikletliye çarptı

    Adana'nın Çukurova ilçesinde saat 10.00 sıralarında kimliği belirsiz bir bisikletli  seyir halinde ilerken, hızlı bir şekilde gelen ticari taksi şoförü çarptı.

    Kazanın etkisiyle bisikletten düşen yaşlı adam ve bisikleti caddeye savruldu.

    Çarpmanın etkisiyle savrulan yaralı adamı görenler yardıma koştu.

    Yaralı hastaneye kaldırıldı

    Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptığı bisikletliyi ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi'ne götürdü.

    O anlar kayıt altına alındı

    Kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Adana'da taksi caddedeki bisikletliye çarptı VİDEO

    Adana da ticari taksi bisikletliye çarptı #1

    Adana da ticari taksi bisikletliye çarptı #2


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