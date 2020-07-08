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- Adana'da tıraş olduğu berberde, kalfayı tabancayla vurdu
Adana'da tıraş olduğu berberde, kalfayı tabancayla vurdu
- DHA
- 08.07.2020 - 10:40
Dün akşam ismi öğrenilemeyen kişi, Aytekin K.’nin kalfa olarak çalıştığı Adana’nın Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi 32001 Sokak’taki berber dükkanına gelerek tıraş oldu.
Bu sabah yeniden berber dükkanına gelen kişi, henüz bilinmeyen nedenle belindeki tabancayı çıkarıp, Aytekin K.’ye ateş açtı.
Mermiler, Aytekin K.’nin başına ve göğsüne isabet etti.
AĞIR YARALANDI
Aytekin K. kanlar içinde yere yığılırken, silahı ateşleyen şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aytekin K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
SALDIRGAN ARANIYOR
İş yeri ile çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.