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    Adana'da tıraş olduğu berberde, kalfayı tabancayla vurdu

    İkinci kez geldiği berber dükkanında kalfayı başından ve göğsünden vuran saldırgan aranırken, yaralı kalfanın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
    • DHA
    • 08.07.2020 - 10:40
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    Adana'da tıraş olduğu berberde, kalfayı tabancayla vurdu

    Dün akşam ismi öğrenilemeyen kişi, Aytekin K.’nin kalfa olarak çalıştığı Adana’nın Seyhan ilçesi Kocavezir Mahallesi 32001 Sokak’taki berber dükkanına gelerek tıraş oldu.

    Bu sabah yeniden berber dükkanına gelen kişi, henüz bilinmeyen nedenle belindeki tabancayı çıkarıp, Aytekin K.’ye ateş açtı.

    Mermiler, Aytekin K.’nin başına ve göğsüne isabet etti.

    Adana'da tıraş olduğu berberde, kalfayı tabancayla vurdu #1

    AĞIR YARALANDI

    Aytekin K. kanlar içinde yere yığılırken, silahı ateşleyen şüpheli ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aytekin K., sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Seyhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

    Adana'da tıraş olduğu berberde, kalfayı tabancayla vurdu #2

    SALDIRGAN ARANIYOR

    İş yeri ile çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan polis ekipleri, saldırganın kimliğinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

    Adana'da tıraş olduğu berberde, kalfayı tabancayla vurdu #3

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