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    Adana'da tırda yapılan aramada 46 kilo esrar bulundu

    Şüphe üzerine durdurulan tırda ele geçirilen 46 kilo 250 gram esrara el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.
    • AA
    • 17.09.2020 - 11:22
    • Güncelleme : 17.09.2020 - 11:22
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    Adana'da tırda yapılan aramada 46 kilo esrar bulundu

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda yaptığı uygulamada, şüphe üzerine bir tırı durdurdu.

    ARAÇTAN 46 KİLO ESRAR ÇIKTI

    Tırda yapılan aramada, sürücü koltuğu arkasındaki bölüme gizlenmiş 46 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.

    Gözaltına alınan şüpheliler M.K. (30) ve L.A. (38), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

    Adana'da tırda yapılan aramada 46 kilo esrar ele geçirildi

    Adana da tırda yapılan aramada 46 kilo esrar bulundu #1

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