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- Adana'da tırda yapılan aramada 46 kilo esrar bulundu
Adana'da tırda yapılan aramada 46 kilo esrar bulundu
Şüphe üzerine durdurulan tırda ele geçirilen 46 kilo 250 gram esrara el konulurken, olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.
- AA
- 17.09.2020 - 11:22
- Güncelleme : 17.09.2020 - 11:22
Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tarsus-Adana-Gaziantep otoyolunda yaptığı uygulamada, şüphe üzerine bir tırı durdurdu.
ARAÇTAN 46 KİLO ESRAR ÇIKTI
Tırda yapılan aramada, sürücü koltuğu arkasındaki bölüme gizlenmiş 46 kilo 250 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler M.K. (30) ve L.A. (38), çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Adana'da tırda yapılan aramada 46 kilo esrar ele geçirildi