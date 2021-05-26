Adana'da tırın altında kalan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Elektrikli bisikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçen 12 yaşındaki Enes, tırın çarpması sonucu hayatını kaybederken, şoför Ömer Y. gözaltına alındı.

Saat 09.00 sıralarında Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Güney Kuşak Bulvarı’nda 12 yaşındaki Enes Akbulut, elektrikli bisikletle yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalıştı.

Bu sırada Ömer Y.’nin kullandığı 31 PR 557 plakalı tırın altında kaldı. Bisiklet, tırın altında yaklaşık 25 metre sürüklendi.

OLAY YERİNDE VEFAT ETTİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Enes’in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

CENAZESİ MORGA KALDIRILDI

Kaza yerine gelen Enes’in bir yakını ise gözyaşlarına boğuldu. Polis ekipleri tır şoförünü gözaltına alırken, Enes Akbulut’un cansız bedeni ise olay yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

































