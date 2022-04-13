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Adana'da tombala oynatan sendikaya baskın düzenlendi

Adana'da tombala oynatan sendikaya baskın düzenlendi

Adana’da sendika tabelasının olduğu binaya, tombala yöntemiyle kumar oynatıldığını tespit eden polis baskın yaptı. Yapılan baskında kumar oynayan 50 kişiye toplamda 90 bin 950 TL para cezası kesildi.