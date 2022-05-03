Adana'da toplu taşıma otobüsü göle devrildi

Çukurova ilçesinde yolun bir kısmının çökmesi sonucu toplu taşıma otobüsü Seyhan Baraj Gölü'ne uçtu. Yaşanan kazada aracın içinde bulunan sürücü yaralanmadan kurtuldu.

Adana'nın Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'ndeki yolun bir kısmında çökme oldu.

Bu sırada seyir halinde olan Mustafa Talan yönetimindeki boş olduğu öğrenilen toplu taşıma halk otobüsü, yolun çökmesi sonucu Seyhan Baraj Gölü'ne devrildi.

Sürücü yaralanmadan kurtuldu

Piknik yapmak için bölgeye gittiği öğrenilen ve kazadan yara almayan Talan, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Otobüs, çekiciyle devrildiği bölgeden çıkarıldı.