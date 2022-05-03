Petrol
106.99
-0.55%
Euro
15.63
-0.14%
Dolar
14.83
-0.34%
Altın
894.40
0.36%
Borsa
2431
0.09%
Bitcoin
579.613
-2.03%
BTXN Coin
15.80
-5.72%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Bulutlu 12 C

    Adana'da toplu taşıma otobüsü göle devrildi

    Çukurova ilçesinde yolun bir kısmının çökmesi sonucu toplu taşıma otobüsü Seyhan Baraj Gölü'ne uçtu. Yaşanan kazada aracın içinde bulunan sürücü yaralanmadan kurtuldu.
    • 03.05.2022 - 17:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da toplu taşıma otobüsü göle devrildi

    Adana'nın Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'ndeki yolun bir kısmında çökme oldu.

    Bu sırada seyir halinde olan Mustafa Talan yönetimindeki boş olduğu öğrenilen toplu taşıma halk otobüsü, yolun çökmesi sonucu Seyhan Baraj Gölü'ne devrildi.

    Sürücü yaralanmadan kurtuldu

    Piknik yapmak için bölgeye gittiği öğrenilen ve kazadan yara almayan Talan, kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Otobüs, çekiciyle devrildiği bölgeden çıkarıldı.

    Adana da toplu taşıma otobüsü göle devrildi #1

    Adana da toplu taşıma otobüsü göle devrildi #2

    Adana da toplu taşıma otobüsü göle devrildi #3


    İlginizi Çekebilir

    Ermenistan'la normalleşmede 3. görüşme Viyana'da yapıldı
    Gündem

    Ermenistan'la normalleşmede 3. görüşme Viyana'da yapıldı

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı
    Tesla

    Tesla Ailelerin Refah Düzeyini Yükseltmek İçin Yeni Bir Proje Başlattı

    Yunanistan ve Kırgızistan'dan Türkiye için aşı kartı ve PCR testi kararı
    Dünya

    Yunanistan ve Kırgızistan'dan Türkiye için aşı kartı ve PCR testi kararı

    Görüş Bildir