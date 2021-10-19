Euro
10.8169
-0.31%
Dolar
9.2801
-0.54%
Altın
531.31
0.28%
Borsa
1.428
0.72%
Bitcoin
577.545
-0.43%
EXEN Coin
20.72
2.27%
14ºC
İstanbul
Çok bulutlu 14 C

    Adana’da ‘torbacı’ operasyonu: 12 gözaltı

    Adana’da, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 14,36 gram metamfetamin, 10,07 gram eroin ele geçirildi.
    • DHA
    • 19.10.2021 - 10:13
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana’da ‘torbacı’ operasyonu: 12 gözaltı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesi amacıyla ‘torbacı’ diye tabir edilen sokak satıcılarına yönelik çalışma başlattı.

    Kentte uyuşturucu madde sattığı tespit edilen 14 şüphelinin yakalanması için belirlenen adreslere dün eş zamanlı baskın düzenlendi.

    12 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

    Operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 14,36 gram metamfetamin, 10,07 gram eroin, 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3’ü savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

    1'İ TUTUKLANDI

    Mahkemeye çıkarılan 9 şüpheliden 1’i tutuklandı, 8’i adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

    Soruşturma kapsamında 2 şüphelinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirildi.

    Adana’da ‘torbacı’ operasyonu: 12 gözaltı #1

    Adana’da ‘torbacı’ operasyonu: 12 gözaltı #2

    Adana’da ‘torbacı’ operasyonu: 12 gözaltı #3

    Adana’da ‘torbacı’ operasyonu: 12 gözaltı #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir