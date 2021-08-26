Adana'da torbacılara operasyon: 9’u yakalandı

Torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen şafak operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti ve kullanımını önlemek için çalışmalarını sürdüren Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde uyuşturucu satıcılığı yapan 9 şüpheliyi tespit etti.

PÖH DESTEK VERDİ, EŞ ZAMANLI EVLERE GİRİLDİ

Savcılığın şüpheliler hakkında yakalama kararı çıkartmasının ardından ekipler, sabahın ilk ışıklarında operasyon için harekete geçti.

Belirlenen adreslere şafak vakti Özel Harekat polislerinin de desteğiyle eş zamanlı olarak baskın düzenlendi.

9 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Polis evlere, demir kapıları koçbaşı ile kırdıktan sonra girebildi.

Operasyonda gözaltına alınan 9 şüpheli, sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

NARKOTİK KÖPEKLERİ UYUŞTURUCULARI BULDU

Öte yandan evlerde narkotik köpekleriyle yapılan aramalarda ise 7 kök kenevir, 6 adet reçeteye tabi uyuşturucu hap, 1 ruhsatsız pompalı tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ile 3 mermi ele geçirildi.