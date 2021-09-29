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    Adana'da tornavidayla pilavcıya giren hırsız yakalanınca yiyecek arıyordum dedi

    Adana'da, kapalı pilavcı dükkanına tornavidayla giren M.S., yakalanınca "Para bulsam para alacaktım. Telefon buldum, geri bıraktım. Yiyecek bir şeyler aradım, o sırada polisler geldi" dedi.
    • DHA
    • 29.09.2021 - 04:52
    • Güncelleme : 29.09.2021 - 05:02
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    Adana'da tornavidayla pilavcıya giren hırsız yakalanınca yiyecek arıyordum dedi

    Adana'da gece saatlerinde merkez Seyhan ilçesi Karasoku Mahallesi'nde iş hanı bekçisi, kapalı olan pilavcıdan ses duyunca, iş yerine yaklaştı.

    İçeride bir kişinin olduğunu gören bekçi, kapıyı kapatıp, durumu polise bildirdi.

    İçeride kalan hırsızlık şüphelisi, olay yerine gelen polis ekiplerince yakalandı.

    Tornavida yardımıyla iş yerine girdiği ve isminin ise M.S. olduğu belirlenen şüphelinin, hırsızlıktan çok sayıda kaydının olduğu tespit edildi.

    ''YİYECEK BİR ŞEYLER ARADIM, O SIRADA POLİSLER GELDİ''

    Yakalanınca çaldıklarını geri bırakan ve polis aracına bindirilen şüpheli, kendisine görüntüleyen gazeteciye "Para bulsam para alacaktım. Telefon buldum, geri bıraktım. Yiyecek bir şeyler aradım, o sırada polisler geldi" dedi.

    Şüpheli M.S., Beş Ocak Polis Merkezi'ne götürüldü. Soruşturma sürüyor.

    Adana da tornavidayla pilavcıya giren hırsız yakalanınca yiyecek arıyordum dedi #1

    Adana da tornavidayla pilavcıya giren hırsız yakalanınca yiyecek arıyordum dedi #2

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    Adana da tornavidayla pilavcıya giren hırsız yakalanınca yiyecek arıyordum dedi #4

    Adana da tornavidayla pilavcıya giren hırsız yakalanınca yiyecek arıyordum dedi #5

     

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