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- Adana’da, trafikte tehlikeli anlar: Yol kesti, sürücülere laf attı
Adana’da, trafikte tehlikeli anlar: Yol kesti, sürücülere laf attı
Girne Bulvarı’nda yola atlayıp araçların önünü kesen bir şahıs, sürücülere de laf attı. Kazaya davetiye çıkaran şahsın o anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
- 20.09.2022 - 11:27
- Güncelleme : 20.09.2022 - 11:54
Adana’nın Yüreğir ilçesinde kentin en işlek caddelerinden biri olan Girne Bulvarı’nda kimliği belirsiz bir şahıs, kendisini akan trafiğin ortasına attı.
Üzerinde atlet bulunan şahsı bir anda karşısında gören sürücüler, direksiyon kırarak kazadan kıl payı kurtuldu.
Kazaya davetiye anları kamerada
DHA’nın haberine göre; yola atlayan şahıs, araçların önünü kesip sürücülere laf attı. Bazı araçları durdurmaya çalışan kişi, olası kazalara davetiye çıkardı.
Yaşanan anlar, çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Adana’da, trafikte tehlikeli anlar: Yol kesti, sürücülere laf attı ViDEO