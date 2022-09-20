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Adana’da, trafikte tehlikeli anlar: Yol kesti, sürücülere laf attı

Adana’da, trafikte tehlikeli anlar: Yol kesti, sürücülere laf attı

Girne Bulvarı’nda yola atlayıp araçların önünü kesen bir şahıs, sürücülere de laf attı. Kazaya davetiye çıkaran şahsın o anları, cep telefonu kamerası ile görüntülendi.