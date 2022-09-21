Petrol
90.52
-0.11%
Euro
18.2807
0.14%
Dolar
18.3181
0.00%
Altın
980.58
0.06%
Borsa
3278
-2.38%
Bitcoin
353.051
-2.29%
BTXN Coin
8.03
-0.12%
Bitexen
16ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 16 C

    Adana'da traktör, yol kenarındaki kayaya çarptı: 1 ölü 1 yaralı

    Kozan ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan traktörün yol kenarındaki kayaya çarptığı kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
    • 21.09.2022 - 05:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana'da traktör, yol kenarındaki kayaya çarptı: 1 ölü 1 yaralı

    Adana'nın Kozan ilçesine bağlı Düzağaç Mahallesi'nde, Cahit B. yönetimindeki 01 RR 838 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki kayaya çarptı.

    Sürücü hayatını kaybetti

    DHA'nın haberine göre; çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde sürücü Cahit B.'nin yaralandığı, yanındaki Ferhat Şahbaz'ın (51) ise yaşamını yitirdiği belirlendi.

    Adana da traktör, yol kenarındaki kayaya çarptı: 1 ölü 1 yaralı #1

    Yaralı sürücü sağlık ekiplerince Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, Şahbaz'ın cansız bedeni ise kaza yerinde yapılan incelemenin ardından Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

     

    Adana da traktör, yol kenarındaki kayaya çarptı: 1 ölü 1 yaralı #2

    Adana da traktör, yol kenarındaki kayaya çarptı: 1 ölü 1 yaralı #3

    Adana da traktör, yol kenarındaki kayaya çarptı: 1 ölü 1 yaralı #4


    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Siirt'te barışmak için buluşan gruplar kavgaya tutuştu
    3. Sayfa

    Siirt'te barışmak için buluşan gruplar kavgaya tutuştu

    Miss Turkey 2022 güzellik yarışması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
    Medya

    Miss Turkey 2022 güzellik yarışması ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

    Görüş Bildir