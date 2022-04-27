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Adana'da traktörün altında kalan 4 yaşındaki Yusuf öldü
Adana'nın Kozan ilçesinde babasının traktör ile geri manevra yaptığı sırada altında kalan 4 yaşındaki Yusuf Kupçak, hayatını kaybetti.
- 27.04.2022 - 23:28
- Güncelleme : 27.04.2022 - 23:34
Akşam saatlerinde Adana'nın Kozan ilçesi Bağözü Mahallesi'nde meydana gelen olayda çiftçi Süleyman Kupçak, evinin önündeki 80 EA 785 plakalı traktörle geri manevra yaparken, aracın arkasındaki oğlu Yusuf Kupçak'ı fark etmedi.
Traktörün altında kalan çocuk hayatını kaybetti
DHA'nın haberine göre, küçük çocuk traktörün altında kaldı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk incelemesinde Yusuf'un hayatını kaybettiği belirlendi.
Ekiplerin incelemelerinin ardından Yusuf Kupçak'ın cenazesi Kozan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.