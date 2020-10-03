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Adana'da tuzakla saka kuşu avlayan baba ve oğluna 91 bin 350 lira ceza

Adana'da tuzakla saka kuşu avlayan baba ve oğluna 91 bin 350 lira ceza

Polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada bulunan 102 saka kuşu doğaya salınırken, iki kişiye 91 bin 350 lira ceza kesildi.