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    Adana'da tuzakla saka kuşu avlayan baba ve oğluna 91 bin 350 lira ceza

    Polisin durdurduğu otomobilde yapılan aramada bulunan 102 saka kuşu doğaya salınırken, iki kişiye 91 bin 350 lira ceza kesildi.
    • AA
    • 03.10.2020 - 10:17
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    Adana'da tuzakla saka kuşu avlayan baba ve oğluna 91 bin 350 lira ceza

    Adana İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi Kemalpaşa Mahallesi'nde durdurdukları otomobili aradı.

    91 BİN 350 LİRA CEZA

    Araçta, avlanması yasak 102 canlı saka kuşu ele geçirildi. Polis, kuşları tuzaklama yöntemiyle yakaladığı belirlenen sürücü İ.H. ve babası A.H'ye 91 bin 350 lira ceza uyguladı.

    DOĞAYA SALINDI

    Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen 102 saka kuşunun doğaya salındığı öğrenildi.

    Adana da tuzakla saka kuşu avlayan baba ve oğluna 91 bin 350 lira ceza #1

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