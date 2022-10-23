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    Adana'da uçuruma düşen otomobil halatla çıkarıldı

    Kozan ilçesinde sürücüsünün direksiyon kontrolünden çıkan otomobil şarampole yuvarlandı. Sürücü yara almadan kurtulurken, araç iş makinesi ile halata bağlanarak kurtarıldı.
    • 23.10.2022 - 17:37
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    Adana'da uçuruma düşen otomobil halatla çıkarıldı

    Adana'nın Kozan ilçesi Kemer Mahallesi'nde trafik kazası yaşandı.

    Yaşanan korku dolu anlarda, Menderes Ç. idaresindeki 07 AUU 844 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

    Otomobil halatlara bağlanarak çıkarıldı

    Kazadan sürücü yara almadan kurtulurken, şarampole devrilen otomobil iş makinası kepçesine halatlarla bağlanarak bulunduğu yerden çıkarıldı.

    İHA'nın haberine göre, o anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

    Adana da uçuruma düşen otomobil halatla çıkarıldı #1

    Adana da uçuruma düşen otomobil halatla çıkarıldı #2

    Adana da uçuruma düşen otomobil halatla çıkarıldı #3


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