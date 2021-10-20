- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Adana’da ucuz halı kampanyası, izdihama neden oldu
Adana’da ucuz halı kampanyası, izdihama neden oldu
Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir halı mağazası, halıları 50 liraya satacağını duyurdu. Mağaza önündeki kalabalık, halı alabilmek için birbirini ezdi.
- DHA
- 20.10.2021 - 18:00
- Güncelleme : 20.10.2021 - 18:04
Adana’nın Çukurova ilçesinde, Turgut Özal Bulvarı’nda bir halı mağazasının kampanyası, izdihama neden oldu.
Mağazanın 50 liraya halı satacağını duyan vatandaşlar, erken saatlerde sıraya girdi.
KORONAVİRÜSÜ UNUTTULAR
Mağaza önündeki kalabalık, halı dolu aracın gelmesiyle birbirini ezdi.
Çoğu maskesiz olan vatandaşlar, koronavirüs yokmuşçasına halı derdine düşerek kıyasıya mücadele etti.
Adana’da ucuz halı kampanyası, izdihama neden oldu VİDEO
KONTROLÜ POLİS EKİPLERİ SAĞLADI
İzdiham cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken kalabalık, bölgeye gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.