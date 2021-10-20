Adana’da ucuz halı kampanyası, izdihama neden oldu

Adana’da ucuz halı kampanyası, izdihama neden oldu

Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir halı mağazası, halıları 50 liraya satacağını duyurdu. Mağaza önündeki kalabalık, halı alabilmek için birbirini ezdi.

Adana’nın Çukurova ilçesinde, Turgut Özal Bulvarı’nda bir halı mağazasının kampanyası, izdihama neden oldu.

Mağazanın 50 liraya halı satacağını duyan vatandaşlar, erken saatlerde sıraya girdi.

KORONAVİRÜSÜ UNUTTULAR

Mağaza önündeki kalabalık, halı dolu aracın gelmesiyle birbirini ezdi.

Çoğu maskesiz olan vatandaşlar, koronavirüs yokmuşçasına halı derdine düşerek kıyasıya mücadele etti.

Adana’da ucuz halı kampanyası, izdihama neden oldu VİDEO



KONTROLÜ POLİS EKİPLERİ SAĞLADI

İzdiham cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken kalabalık, bölgeye gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.