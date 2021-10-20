Euro
10.7509
-0.69%
Dolar
9.2278
-0.72%
Altın
529.66
0.2%
Borsa
1.433
0.21%
Bitcoin
615.263
5.44%
BTXN Coin
20.89
0.82%
16ºC
İstanbul
Güneşli 16 C

    Adana’da ucuz halı kampanyası, izdihama neden oldu

    Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir halı mağazası, halıları 50 liraya satacağını duyurdu. Mağaza önündeki kalabalık, halı alabilmek için birbirini ezdi.
    • DHA
    • 20.10.2021 - 18:00
    • Güncelleme : 20.10.2021 - 18:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Adana’da ucuz halı kampanyası, izdihama neden oldu

    Adana’nın Çukurova ilçesinde, Turgut Özal Bulvarı’nda bir halı mağazasının kampanyası, izdihama neden oldu.

    Mağazanın 50 liraya halı satacağını duyan vatandaşlar, erken saatlerde sıraya girdi.

    KORONAVİRÜSÜ UNUTTULAR

    Mağaza önündeki kalabalık, halı dolu aracın gelmesiyle birbirini ezdi.

    Çoğu maskesiz olan vatandaşlar, koronavirüs yokmuşçasına halı derdine düşerek kıyasıya mücadele etti.

    Adana’da ucuz halı kampanyası, izdihama neden oldu VİDEO

    KONTROLÜ POLİS EKİPLERİ SAĞLADI

    İzdiham cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedilirken kalabalık, bölgeye gelen polis ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alındı.

    Adana’da ucuz halı kampanyası, izdihama neden oldu #1

    Adana’da ucuz halı kampanyası, izdihama neden oldu #2

    Adana’da ucuz halı kampanyası, izdihama neden oldu #3

    Adana’da ucuz halı kampanyası, izdihama neden oldu #4

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir