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    Adana'da uyurken bıçaklandı

    Taşımacılık işiyle uğraşan Ali Kelebek, Yüreğir Otogarı'nda dinlendiği sırada aracında uyudu. Bacağında yanma hissederek uyanan Kelebek, bıçaklandığını anladı.
    • İHA
    • 14.01.2021 - 09:24
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    Adana'da uyurken bıçaklandı

    Karataş-Adana arasında taşımacılık yapan minibüs şoförü Ali Kelebek, Yüreğir Otogarında aracının içine uyudu.

    Bir zaman sonra bacağında yanma hisseden Kelebek uykusundan uyandı.

    Minibüs şoförü bacağından bıçaklandığını anlayınca 112'yi aradı. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.

    KANAMAYI DURDURMAYA ÇALIŞTI

    Kelebek sağlık ekipleri gelinceye kadar kanamayı durdurmak için bacağını minibüsün kapısına dayayıp sandalyede oturdu.

    Adana'da uyurken bıçaklandı VİDEO


    NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

    Ali Kelebek, minibüste uyurken bıçaklandığını ne olduğunu anlamadığını kimseyi de görmediğini söyledi. Kelebek, sağlık ekiplerinin gelmesiyle ambulansla Adana Şehir Hastanesine götürüldü.

    Adana da uyurken bıçaklandı #1

    POLİS, ÇALIŞMA BAŞLATTI

    Polis, minibüs şoförünü bıçaklayan saldırganı bulmak için çalışma başlattı.

    Adana da uyurken bıçaklandı #2

    Adana da uyurken bıçaklandı #3

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