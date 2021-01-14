Taşımacılık işiyle uğraşan Ali Kelebek, Yüreğir Otogarı'nda dinlendiği sırada aracında uyudu. Bacağında yanma hissederek uyanan Kelebek, bıçaklandığını anladı.

Karataş-Adana arasında taşımacılık yapan minibüs şoförü Ali Kelebek, Yüreğir Otogarında aracının içine uyudu.

Bir zaman sonra bacağında yanma hisseden Kelebek uykusundan uyandı.

Minibüs şoförü bacağından bıçaklandığını anlayınca 112'yi aradı. Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi.

KANAMAYI DURDURMAYA ÇALIŞTI

Kelebek sağlık ekipleri gelinceye kadar kanamayı durdurmak için bacağını minibüsün kapısına dayayıp sandalyede oturdu.

Adana'da uyurken bıçaklandı VİDEO







NE OLDUĞUNU ANLAYAMADI

Ali Kelebek, minibüste uyurken bıçaklandığını ne olduğunu anlamadığını kimseyi de görmediğini söyledi. Kelebek, sağlık ekiplerinin gelmesiyle ambulansla Adana Şehir Hastanesine götürüldü.

POLİS, ÇALIŞMA BAŞLATTI

Polis, minibüs şoförünü bıçaklayan saldırganı bulmak için çalışma başlattı.



