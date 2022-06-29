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    Adana'da uyuşturucu bağımlısı, akrabalarını darbetti

    Eşi tarafından terk edilen ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öğrenilen Aslan Y. evden atmak istediği akrabalarını darbetti.
    • 29.06.2022 - 09:54
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    Adana'da uyuşturucu bağımlısı, akrabalarını darbetti

    Adana’nın Yüreğir ilçesine bağlı Akıncılar Mahallesi 3981 Sokak’ta, eşi tarafından terk edilen ve uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Aslan Y. isimli şahıs, ortalığı karıştırdı.

    Aslan Y., evlerinin avlusunda bulunan gecekonduda oturan ailenin evden çıkmasını istedi.

    Engelli kadını darbetti

    Aile de evden çıkamayacağını söyleyince Aslan Y. aileye saldırdı. Aslan Y., engelli Sabriye Yiğit’i darbederken Rabia Y.’yi bıçakla ağabeyi Hasan Y.’yi ise sopayla darbetti.

    İHA’nın haberine göre; Aslan Y., çevredekilerin tepki üzerine evine kaçıp kapıyı kilitledi.

    Adana da uyuşturucu bağımlısı, akrabalarını darbetti #1

    Gözaltına alındı

    İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aslan Y. saklandığı evde gözaltına alınırken, yaralılar ambulansa alınarak hastane kaldırıldı. Darbedilen engelli Sabriye Yiğit, şahsın sürekli kendilerini darbettiğini ve rahatsız ettiğini, artık bıktıklarını söyleyerek ağladı.

    Adana da uyuşturucu bağımlısı, akrabalarını darbetti #2

    Adana da uyuşturucu bağımlısı, akrabalarını darbetti #3

    Adana da uyuşturucu bağımlısı, akrabalarını darbetti #4

    Adana da uyuşturucu bağımlısı, akrabalarını darbetti #5


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