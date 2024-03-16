Adana'da uyuşturucu bağımlısı oğlunu öldüren babadan acı mesaj: Ben yandım, başkası yanmasın Adana'da bir baba, uyuşturucu bağımlısı oğlunu girdiği tartışma sonucunda vurarak öldürdü. Tutuklanarak cezaevine gönderilen baba, avukatı aracılığı ile gençlere bir mesaj gönderdi.

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DHA

Adana'da, 38 yaşındaki uyuşturucu bağımlısı oğlu Hazım Evren'i, "uyuşturucu parası" tartışması sırasında av tüfeğiyle vurarak öldüren 66 yaşındaki baba Tamer Evren, cezaevinden avukatıyla mesaj gönderdi.

Evren, kağıda yazdığı mesajda, 8 yıldır hayatlarının zindan olduğunu belirterek, gençleri uyuşturucu illetine alıştıranlara karşı mücadele edilmesini istedi. Mesajın can alıcı cümlesi ise "Ben yandım, başkası yanmasın." oldu.

Babasından uyuşturucu parası isteyince tartışma yaşandı

11 Mart'ta saat 13.00 sıralarında, Adala'nan Seyhan ilçesi Ziyapaşa Mahallesi'ndeki müstakil evde meydana gelecen olayda uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Hazım Evren ile para istediği babası Tamer Evren arasında tartışma çıktı.

Oğlu babasına satırla saldırdı

Kavgaya dönüşen olayda Hazım Evren, babasını darbedip odunluktan aldığı satırla saldırdı.

Baba oğlunu av tüfeği ile vurdu

Bunun üzerine duvarda asılı olan av tüfeğini alan Tamer Evren, oğlunu göğüs ve sırtından vurarak öldürdü. Evren, daha sonra da 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp kendini ihbar etti.

"Kendimi korumak için ateş ettim"

Gözaltına alınan Tamer Evren ilk ifadesinde, kenisini korumak için ateş ettiğini söyleyerek şöyle konuştu:

Sürekli para istiyordu. 200 lira verdim. Uyuşturucuya zam geldiğini söyleyip, 100 lira daha istedi. Daha fazla para veremeyeceğimi söyleyince, satırla saldırdı. Kendimi korumak için ateş ettim.

Cezaevindeki babadan mesaj var

Adana Kürkçüler Cezaevi'ne götürülen Tamer Evren'i, avukatı Oya Tekin ve beraberindeki heyet ziyaret etti. Ziyarette avukatına kağıda yazdığı mesajı veren Evren, oğlunun uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyleyerek, şu ifadeleri kullandı:

Oğlumun uyuşturucu parasını yetiştiremiyordum. O da sürekli saldırıyor, ağır küfürler ediyordu. 8 yıldır hayatımız zindan oldu. Gençlerimizi uyuşturucu illetine alıştıranlara karşı mücadele edilmesini, geleceğimizin karartılmamasını istiyorum. Hiçbir baba evladını öldürmek istemez. Ben yandım, başkası yanmasın.

"Baba, daha önce defalarca oğlu tarafından bıçaklanmış"

Avukat Tekin, olayın, yıllarca bağımlı bireyi olan bir aile ve acı olaylar sonucu oğlunu öldürmek zorunda kalan babanın dramı olduğunu belirtti. Ailenin yaşadığı mahallenin uyuşturucu bakımından güvensiz olduğunu belirten Tekin, şöyle konuştu:

Oğlu, yaklaşık 8 yıldır uyuşturucu bağımlısı. Baba, maddi olarak yetişmeye çalışıyor ama para yetmiyor. Olay günü de verilen parayı az bulunca tartışma çıkıyor. Baba kendini korumak isterken acı olay yaşanıyor. Baba, daha önce defalarca oğlu tarafından bıçaklanmış. 'Evladımdır' diyerek her seferinde şikayetini geri çekmiş. 'Ama bu sefer ölecektim' diyor. Bizi görünce de duygulanıp ağladı. Hukuki açıdan yanında olacağız. Bu acıyı yaşayan birçok aile var. Olayda meşru müdafaa şartları oluşmuştur. Yargılamanın bu yönde olmasını bekliyoruz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)