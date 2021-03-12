Adana’da uyuşturucu operasyonu: 12 kişi tutuklandı

Ekipler tarafından uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi. Şahıslardan birinin hastanenin acil servisinde uyuşturucu sattığı belirlendi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

Torbacı olarak adlandırılan şahıslar için harekete geçen ekipler, savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı.

3 AY TAKİP EDİLDİ

Şüpheli şahıslar 3 ay boyunca takip edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkartınca ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

OPERASYON DÜZENLENDİ

9 Mart günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Ekipler drone destekli operasyonla haklarında yakalama kararı bulunan 16 kişiyi gözaltına aldı.

10 KİLO ESRAR BULUNDU

Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 10 kilo 96 gram esrar, 3 kilo 795 gram bonzai, 3 bin 280 uyuşturucu hap, 777 gram metamfetamin, 0.43 gram eroin bulundu.

HASTANE ÖNÜNDE SATTI

Gözaltına alınan şahıslardan Emin O.’nun, bir hastanenin acil servisinde güvenlik görevlisi olduğu, hastane önünde uyuşturucu madde satışı yaptığı ortaya çıktı.

3 aylık takip sırasında Emin O. İsimli şahsın kendisini arayan kişileri hastanenin acil bölümüne çağırıp satış yaptığı belirlendi.

ŞİFRE KULLANDI

Soner T. İsimli şahsın uyuşturucu maddeyi ‘horoz’ olarak şifreleyerek polis takibinden kaçtığı belirtildi.

EVİNDE SATTI

Teknik takipte, “Horoz var mı?” diyerek arayan kişilere Soner T.’nin “Elimde var. Sana kaç tane lazım?” dediği öğrenildi.

Ardından evine davet ederek burada uyuşturucu sattığı ortaya çıktı.

HOROZ YA DA KÜMES BULUNAMADI

Evinde yapılan aramalarda horoz ya da kümes olmadığı, başka zanlılar tarafından da uyuşturucuya kuş şifresini kullanıldığı belirlendi.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

Adana'da acil servis 'torbacısı' tutuklandı VİDEO



12 KİŞİ TUTUKLANDI

Soner T. ile Emin O.’nun da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartı, 2 kişi de savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.