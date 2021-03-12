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    Adana’da uyuşturucu operasyonu: 12 kişi tutuklandı

    Ekipler tarafından uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi. Şahıslardan birinin hastanenin acil servisinde uyuşturucu sattığı belirlendi.
    • İHA
    • 12.03.2021 - 10:38
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    Adana’da uyuşturucu operasyonu: 12 kişi tutuklandı

    Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyor.

    Torbacı olarak adlandırılan şahıslar için harekete geçen ekipler, savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı.

    3 AY TAKİP EDİLDİ

    Şüpheli şahıslar 3 ay boyunca takip edildi.

    Cumhuriyet Başsavcılığı’nın 20 kişi hakkında yakalama kararı çıkartınca ekipler, operasyon için düğmeye bastı.

    Adana’da uyuşturucu operasyonu: 12 kişi tutuklandı #1

    OPERASYON DÜZENLENDİ

    9 Mart günü belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi.

    Ekipler drone destekli operasyonla haklarında yakalama kararı bulunan 16 kişiyi gözaltına aldı.

    10 KİLO ESRAR BULUNDU

    Operasyon kapsamında yapılan aramalarda 10 kilo 96 gram esrar, 3 kilo 795 gram bonzai, 3 bin 280 uyuşturucu hap, 777 gram metamfetamin, 0.43 gram eroin bulundu.

    Adana’da uyuşturucu operasyonu: 12 kişi tutuklandı #2

    HASTANE ÖNÜNDE SATTI

    Gözaltına alınan şahıslardan Emin O.’nun, bir hastanenin acil servisinde güvenlik görevlisi olduğu, hastane önünde uyuşturucu madde satışı yaptığı ortaya çıktı.

    3 aylık takip sırasında Emin O. İsimli şahsın kendisini arayan kişileri hastanenin acil bölümüne çağırıp satış yaptığı belirlendi.

    Adana’da uyuşturucu operasyonu: 12 kişi tutuklandı #3

    ŞİFRE KULLANDI

    Soner T. İsimli şahsın uyuşturucu maddeyi ‘horoz’ olarak şifreleyerek polis takibinden kaçtığı belirtildi.

    EVİNDE SATTI

    Teknik takipte, “Horoz var mı?” diyerek arayan kişilere Soner T.’nin “Elimde var. Sana kaç tane lazım?” dediği öğrenildi.

    Ardından evine davet ederek burada uyuşturucu sattığı ortaya çıktı.

    HOROZ YA DA KÜMES BULUNAMADI

    Evinde yapılan aramalarda horoz ya da kümes olmadığı, başka zanlılar tarafından da uyuşturucuya kuş şifresini kullanıldığı belirlendi.

    Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

    Adana'da acil servis 'torbacısı' tutuklandı VİDEO

    12 KİŞİ TUTUKLANDI

    Soner T. ile Emin O.’nun da aralarında bulunduğu 12 kişi tutuklandı. 2 şüpheli adli kontrol şartı, 2 kişi de savcılık talimatıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Adana’da uyuşturucu operasyonu: 12 kişi tutuklandı #4

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