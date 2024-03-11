Adana'da uyuşturucu parası isteyen oğlunu öldürdü

İHA
Adana'da Seyhan ilçesine bağlı Ziyapaşa Mahallesi’nde Hazım Evren (38), babası Tamer Evren'den (66) uyuşturucu parası istedi.
Bunun üzerine baba ve oğul arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.
Babasından uyuşturucu parası istedi: Kavga çıktı
Kavga sırasında baba Tamer Evren, oğlunu evlerinin bahçesinde sırtından av tüfeği ile vurdu.
Çevredeki vatandaşlar silah seslerini duyunca durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Av tüfeğiyle ateş etti: Öldürdü
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Hazım Evren’in hayatını kaybettiğini tespit etti.
Tamer Evren ise evde bekleyerek gelen polislere suç aletiyle birlikte teslim oldu.
Baba emniyete götürülerek sorguya alındı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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