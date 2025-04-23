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İHA

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuya geçit vermiyor.

Ekipler, bu kapsamda da yeni bir operasyon için düğmeye bastı.

Ekipler, Emrah A.'nın uyuşturucu madde ticareti yaptığı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine şüphelinin Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenlendi.

VALİZİNDE HAP BULUNDU

Şüphelinin evinde yapılan aramada, valiz içerisine gizlenmiş şekilde 6 bin 48 adet sentetik ecza ele geçirildi.

"İÇİÇİYİM"

Gözaltına alınan Emrah A., ifadesinde satıcı olmadığını, uyuşturucu maddeleri kişisel kullanım amacıyla bulundurduğunu öne sürdü.

Ancak emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.